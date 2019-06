YouTube 'nasconde' di default i commenti degli utenti su Android: è solamente un test?

I commenti aggressivi postati sul web stanno diventando un problema piuttosto grande. D'altronde, i colossi del mondo tech hanno sempre cercato di arginare questa pratica, spesso con risultati non esattamente convincenti. Questa volta, però, sembra che Google voglia fare sul serio, perlomeno stando a quanto visto nelle ultime ore.

Infatti, come riportato anche da diverse fonti internazionali, il colosso di Mountain View ha "nascosto" di default i commenti degli utenti nell'applicazione ufficiale di YouTube per Android in determinati Paesi, tra cui figura l'India. In particolare, come potete vedere negli screenshot presenti qui sotto, una volta che l'utente apre un video, l'applicazione lo avverte che i commenti sono stati spostati e che è necessario effettuare un tap sull'apposita icona per visualizzarli. Può sembrare una cosa di poco conto, ma in realtà già solamente questa piccola modifica potrebbe arginare in parte il problema, scoraggiando le persone più svogliate a commentare in modo aggressivo. Questa è chiaramente una nostra supposizione, visto che YouTube non ha ancora commentato in modo ufficiale la vicenda.

Nel frattempo, però, anche in Italia è iniziato a comparire un messaggio legato ai commenti. Alcuni utenti, infatti, stanno visualizzando la scritta "Ricorda di mantenere un tono educato nei commenti e di rispettare le Norme della community" sotto tutti i video presenti nella piattaforma. Insomma, sembra proprio che qualcosa si stia muovendo in tal senso. Probabilmente si tratta solamente di uno dei tanti test messi in atto da YouTube, ma non mancheremo sicuramente di tenervi aggiornati in merito.