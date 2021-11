YouTube nasconde i non mi piace da tutti i video: è ufficiale

YouTube è al centro di un periodo di novità. Dopo il test legato ai download ufficiali da desktop, questa volta ci soffermiamo su un cambiamento molto importante: i "non mi piace" verranno nascosti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget, il team dietro alla nota piattaforma Web ha annunciato che la novità è in fase di rollout per tutti. Infatti, i test svolti nel corso nel corso degli ultimi mesi (ricordiamo che a partire da marzo 2021 ci sono stati alcuni esperimenti in merito) sono andati bene e hanno convito la società a proseguire in questa direzione.

L'annuncio ufficiale è arrivato mediante il blog di YouTube, fonte da cui apprendiamo che il pulsante dei "non mi piace" rimarrà disponibile sulla piattaforma, ma il numero verrà impostato come "privato". In parole povere, gli utenti presto non potranno più vedere quante persone non hanno apprezzato un contenuto, ma solamente a quante è piaciuto.

Chiaramente YouTube contestualizza la mossa come un tentativo di arginare i comportamenti aggressivi che purtroppo hanno avuto luogo in alcuni contesti. Per intenderci, a quanto pare c'erano persone che cercavano di effettuare "attacchi" mirati a determinati Content Creator, puntando a mettere più "non mi piace" possibili.

In questo contesto, la piattaforma afferma che i test condotti finora hanno dimostrato che nascondere il numero permette di limitare questi comportamenti. Insomma, il 10 novembre 2021 è una giornata di "svolta" per YouTube da questo punto di vista.