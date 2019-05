YouTube nasconde il numero di iscritti ai canali, la novità da fine anno

Importante novità in arrivo su YouTube da fine anno. La piattaforma di condivisione video di Google ha annunciato che dalla fine dell'anno abbrevierà i dati relativi al numero di iscritti ai canali, che di fatto saranno nascosti.

Tramite un post pubblicato sul blog ufficiale, i gestori di YouTube hanno svelato che dalla fine dell'anno il numero esatto di iscritti ai canali sarà abbreviato e non sarà più possibile visualizzare più il dato esatto. La novità sarà disponibile nel corso dei prossimi mesi su tutte le piattaforme, compresa la versione desktop e le applicazioni per i dispositivi mobili, che mostreranno il numero di iscritti in un altro formato.

Di seguito alcuni esempi delle novità:

Se un canale ha 4.227 iscritti, nel conteggio sarà mostrata l'indicazione "4.2k" fin quando non raggiungerà i 4.300;

Se un canale ha 133.017 followers, il conteggio degli iscritti pubblico sarà "133k" fin quando non raggiunge i 134 mila;

Se un canale ha 51.389.232 iscritti, invece, il conteggio pubblico mostrerà "51M" fino a quando non raggiunge quota 52 milioni.

Gli unici esclusi da tale modifica saranno i canali con meno di 1.000 followers, con la cifra esatta che sarà visualizzata fino al raggiungimento del traguardo.

Ovviamente la novità riguarderà solo gli utenti. I gestori dei canali, dal loro canto tramite la console interna continueranno a visualizzare il numero esatto di iscritti.