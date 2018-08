YouTube non consiglia alcun iPhone per visualizzare i video in condizioni ottimali

A qualche ora di distanza dalla presentazione ufficiale del Galaxy Note 9, YouTube ha anche lanciato il programma attraverso cui consiglia agli utenti i dispositivi migliori per ottenere un'esperienza di visione ottimale dei filmati sulla piattaforma. Sorprendentemente, nell'elenco mancano gli iPhone.

Nella pagina del programma, la compagnia evidenzia che i telefoni consigliati possono "offrire la migliore esperienza di YouTube, combinando le tecnologie di nuova generazione". Un dispositivo a firma consigliato da YouTube, infatti, dovrebbe essere in grado di riprodurre video in HDR, a 360 gradi ed offrire tempi di caricamento rapidi, senza dimenticare l'HDR, prestazioni DRM affidabili, frame rate elevato, decodifica 4K e supporto ai codec video di nuova generazione.

Ad oggi nell'elenco sono presenti diciannove dispositivi, tra cui il Galaxy Note 9, Google Pixel 2, Pixel 2 XL, HTC U12+, Galaxy S9 ed altri. Sorprendentemente, non è presente alcun iPhone nell'elenco, nemmeno l'iPhone X che a detta di tutti include uno dei migliori display del mercato.

Eppure, come fatto notare da molti, iPhone X supporta la decodifica 4K, l'HDR, il frame rate masismo ed altro. Il cellulare della compagnia di Cupertino dispone anche di un altoparlante stereo, mentre non presenta il codec VP9, il che rende il dispositivo non in grado di riprodurre video 4K in Safari.