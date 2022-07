YouTube, da oggi si possono riprodurre capitoli video in loop: ecco come

A poco più di un mese dal debutto delle Correzioni su YouTube, feature inedita dedicata ai content creator, la medesima piattaforma di streaming con un nuovo aggiornamento sta ottenendo la possibilità di riprodurre in loop i capitoli di un video.

Stando a quanto ripreso dai colleghi di Android Police, la feature dei Capitoli sta vedendo l’introduzione di questa novità lato server in maniera graduale sia sul sito Web visitabile tramite browser, sia tramite app mobile. A quanto pare basterà trovare un video suddiviso in Capitoli e visualizzare l’elenco completo per accedere al nuovo pulsante delle due frecce tipico della riproduzione ciclica.

Nel nostro caso la feature risulta già attiva e accessibile aprendo la descrizione di un filmato compatibile e poi “Visualizza tutto” nella sezione dedicata ai Capitoli. Sia su browser su computer, sia tramite app dedicata su Android, all’apertura della scheda dei Capitoli ci appare il tipico rettangolino composto da due frecce stilizzate grazie al quale possiamo ascoltare/vedere il Capitolo di nostro interesse ciclicamente. Fino alla seconda pressione del pulsante, dunque, il video continuerà a riprodurre la sezione selezionata.

Ricordiamo che si tratta di una funzionalità in fase di distribuzione che necessiterà ancora di qualche giorno prima di arrivare a tutti gli utenti YouTube.

Pochi giorni addietro, invece, è arrivata la modalità PiP su YouTube per iOS, ma non sarà disponibile per tutti gli utenti.