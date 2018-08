YouTube paga alcuni utenti per pubblicizzare le nuove feature: guerra aperta a Twitch

YouTube cerca di combattere lo strapotere di piattaforme concorrenti come Twitch e Patreon con delle nuove contromisure, che coinvolgono direttamente alcuni dei content creator più importanti per il sito: stando a Bloomberg, Google ha deciso di pagare alcuni utenti per pubblicizzare le nuove feature introdotte da poco.

A diversi canali è stato proposto infatti di utilizzare e proporre ai propri iscritti le nuove donazioni e le nuove modalità di abbonamenti a pagamento; in cambio riceveranno una somma di denaro non meglio specificata, che dovrebbe aggirarsi sulle "centinaia di migliaia di dollari". Un tentativo di fidelizzare alcuni dei creatori di contenuti più rilevanti per la piattaforma, e di evitare che usufruiscano dei servizi della concorrenza.

Queste nuove feature, tra le quali figura la Super Chat introdotta lo scorso gennaio, faticano a trovare un proprio spazio all'interno dell'ecosistema del sito, e tutt'ora vengono "snobbate" da parecchi content creator ed anche dai canali già avviati e molto popolari, nonostante siano molto utili (ed in alcuni casi quasi fondamentali) per monetizzare le live ed i video. Inoltre bisogna considerare il fatto che YouTube intasca il 30% di ogni donazione effettuata tramite la Super Chat, una percentuale considerevole e che spesso spinge gli utenti a cercare di guadagnare in altri modi, vendendo merchandising o proponendo contenuti sponsorizzati.