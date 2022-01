YouTube fa un passo verso gli NFT: i creator potranno venderli tramite i video?

Anche YouTube si avvicina gli NFT. In una lettera inviata ai creator, contenente le priorità ed obiettivi che si è posta la compagnia per il 2022, la CEO Susan Wojicki ha affermato che la piattaforma di condivisione video sta esplorando anche il mercato dei Token Non-Fungibili come sistema di monetizzazione per i canali.

Nella lettera, pubblicata da Engadget, Wojicki ha affermato che il Web3 è una fonte d'ispirazione per l'azienda, ma non ha diffuso molte informazioni su come potrebbero essere integrati gli NFT all'interno della piattaforma.

Tuttavia, un'indicazione chiara è rappresentata da una dichiarazione molto esplicita: la Wojicki ha infatti spiegato che potrebbero rappresentare una nuova fonte di entrate per i creator.

"Stiamo anche guardando al futuro più a lungo termine e abbiamo seguito con attenzione gli sviluppi del Web 3.0 come fonte di ispirazione per continuare a innovare su YouTube. L'anno scorso, nel settore delle criptovalute, i token non fungibili (NFT) e le organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) hanno messo in evidenza un'opportunità prima inimmaginabile per creare un contatto più forte tra i creator e i 1 loro fan. L'espansione dell'ecosistema di YouTube è sempre una nostra priorità, per aiutare i creator a sfruttare al massimo le tecnologie emergenti, tra cui ad esempio gli NFT, mentre continuiamo a rafforzare e migliorare le esperienze di creator e fan su YouTube.Tra le ipotesi c'è quella di consentire ai creator di vendere NFT direttamente tramite i video, che potrebbe portare ad una crescita esponenziale della popolarità dei Token" si legge nella lettera.

Qualche giorno fa sono emerse indicazioni che vogliono gli NFT pronti ad arrivare su Facebook ed instagram, mentre Twitter già li ha lanciati