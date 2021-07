YouTube, un poliziotto ha usato le canzoni di Taylor Swift per non farsi filmare

Questa curiosa vicenda d'oltreoceano ha come protagonisti un poliziotto, YouTube, Taylor Swift e i manifestanti, ma facciamo ordine. Come ben saprete, YouTube è molto attenta alle violazioni dei diritti d'autore e la nostra storia racconta proprio di questo aspetto della piattaforma.

Una pratica che si sta diffondendo fra le forze dell'ordine americane riguarda proprio lo sfruttamento delle stringenti regole di YouTube per impedire di essere filmati nell'atto di perpetrare comportamenti controversi.

Ebbene, come riporta la fonte, un poliziotto della California ha voluto provare questa tattica contro i manifestanti del movimento Black Lives Matters fuori dal tribunale di Alameda Country all'udienza preliminare per l'omicidio di Steven Taylor, avviando la riproduzione di Blank Space di Taylor Swift.

Purtroppo per lui però, il tentativo è miseramente fallito dimostrandosi addirittura controproducente. Il video è infatti divenuto in breve tempo virale, superando le 800.000 visualizzazioni su Twitter e le 300.000 su YouTube.

Nel video, si sente distintamente il poliziotto dichiarare "Puoi registrare tutto quello che vuoi, so solo che non può essere pubblicato su YouTube". Prontamente sono arrivati anche i commenti dall'ufficio dello sceriffo della contea, che ha dichiarato che purtroppo non esistono ancora regolamentazioni che impediscano tali atteggiamenti ma che il comportamento del poliziotto non verrà certamente ignorato.

Nel frattempo, sempre in California, l'azienda si sta preparando per l'inaugurazione dello YouTube Theater, un'area da 6000 posti all'interno dell'Hollywood Park di Inglewood.