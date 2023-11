YouTube porta il 1080p Premium a pagamento anche su Android e TV

Al netto delle novità lato IA di YouTube, la piattaforma sta aggiungendo ora una possibilità in più non di poco conto per quel che riguarda la fruizione dei video. Infatti, la risoluzione 1080p a pagamento è approdata anche sui dispositivi Android e sui televisori.

A cosa si fa riferimento? I più attenti tra di voi sapranno sicuramente che i test di YouTube sul 1080p Premium sono noti ormai da un po' di tempo. In parole povere, agli utenti che decidono di sottoscrivere l'abbonamento YouTube Premium, che in Italia ha un costo di 11,99 euro al mese (al netto dell'eventuale prova gratuita iniziale), viene offerta un'opzione in più in termini di risoluzione.

Per questi utenti basta infatti accedere alle classiche opzioni di qualità dei video per poter poi selezionare l'opzione "1080p Premium". Quest'ultima è legata a un bitrate più elevato, cosa che si traduce in una migliore qualità lato streaming e in meno buffering. Capite bene, insomma, che si tratta di qualcosa che può tornare utile anche per chi dispone di un televisore dall'ampia diagonale, al netto del fatto che il "classico 1080p" rimane accessibile gratuitamente.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge, nonché come spiegato dalla stessa Google in un post pubblicato sul blog ufficiale di YouTube nella giornata del 15 novembre 2023, adesso, oltre agli utenti iOS, anche quelli Android, Web e Smart TV possono accedere a questa possibilità. In ogni caso, la novità è già impostata automaticamente per gli utenti YouTube Premium al centro del rollout.