YouTube sta per portare una grande novità ai commenti dei video

YouTube qualche giorno fa ha introdotto un cambiamento importante per la risoluzione dei video, ma è solo una delle tante grandi novità attese per la piattaforma di casa Google. Giusto nelle ultime ore, infatti, sembrerebbe essere iniziata la fase di test per una interessante feature riguardante i commenti dei video.

L’annuncio è giunto direttamente dal Team YouTube tramite il blog ufficiale di Google, dove appare il seguente aggiornamento al feed: “[29 aprile 2021] Test di nuovi commenti a tempo: al momento stiamo testando una nuova funzione che ti consente di visualizzare i commenti a tempo nel momento esatto in cui stai guardando in un video. Questo esperimento è disponibile su alcuni video per un piccolo gruppo di persone e prenderemo in considerazione la possibilità di implementarlo in modo più ampio in base al feedback. Per vedere se fai parte dell'esperimento, vai alla sezione dei commenti su iOS o Android e tocca il pulsante Ordina per selezionare "Beta a tempo".

I più attenti di voi avranno notato che si tratta di una funzionalità già presente in un'altra piattaforma particolarmente amata dai giovani musicisti e non solo: SoundCloud. Quando si ascolta un brano caricato su tale sito è possibile visualizzare commenti associati a un momento specifico della canzone, con l’intento di permettere ad altri utenti di condividere le reazioni personali sia con l’artista che con altri ascoltatori.

Altra feature simile è quella della sezione chat di un video YouTube Live, se questo viene visto dopo la conclusione dello stream: l’obiettivo è il medesimo, ovvero permettere ad altre persone di trovare le parti più interessanti del video in maniera estremamente rapida. Al momento noi non siamo riusciti a provare con mano questa novità, dunque si tratta di una questione di fortuna e di ricerca dei contenuti ora supportati tramite l’app per smartphone. Come spiegato anche dalla stessa Google, per sapere se siete stati scelti come tester vi basterà aprire la sezione dei commenti di un video su Android o iOS, toccare il pulsante Ordina nella parte destra dello schermo e controllare se risulta disponibile l'opzione "Beta a tempo" insieme a "Commenti principali" e "Prima i più recenti".

