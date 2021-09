YouTube, si possono scaricare i video su desktop? Al via il test in Italia

Se rientrate tra coloro che vorrebbero effettuare il download dei video di YouTube da desktop, ci sono buone notizie per voi. Infatti, un test ha introdotto questa possibilità a livello ufficiale, anche in Italia.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e Android Police, la società di Sundar Pichai ha avviato un "esperimento" relativo a questa possibilità per quel che riguarda gli utenti che dispongono della sottoscrizione a YouTube Premium. Infatti, nella pagina dedicata alle funzionalità sperimentali di YouTube compare proprio un'indicazione in merito. Possiamo confermarvi che questa possibilità è attiva anche in Italia per alcuni utenti, come potete vedere tramite lo screenshot presente in calce alla notizia.

Se disponete dell'abbonamento a YouTube Premium e vi siete registrati al test, potete semplicemente premere sul pulsante "Scarica" mentre state guardando un video (o passare per l'icona dei tre puntini) per effettuare il download del contenuto in via ufficiale. I video scaricati saranno poi accessibili mediante un'apposita pagina di YouTube. In ogni caso, questa feature, che ricordiamo è attualmente in fase di test, rimarrà disponibile fino al 19 ottobre 2021 ed è accessibile solamente tramite le ultime versioni dei browser Google Chrome, Microsoft Edge e Opera.

Per il resto, non è chiaro se BigG sceglierà o meno di rendere effettivamente disponibile questa funzionalità per tutti (o perlomeno per gli utenti Premium) una volta terminato il "periodo di prova". Staremo a vedere.