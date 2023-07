YouTube Premium aumenta di prezzo negli USA, rincari in arrivo anche in Italia?

Neanche il tempo di raccontarvi della riproduzione in 2x dei video di YouTube con una sola gesture, che già arriva una brutta notizia per tutti gli abbonati al servizio in abbonamento di YouTube Premium: i prezzi della sottoscrizione, infatti, potrebbero aumentare molto presto.

Al momento, in Italia YouTube Premium costa 11,99 Euro al mese, come potete vedere dall'apposita pagina di YouTube dedicata al servizio. Tuttavia, tale prezzo potrebbe presto aumentare, specie qualora Google decidesse di mantenere il costo europeo dell'abbonamento con quello del medesimo servizio negli Stati Uniti.

Nelle scorse ore, infatti, YouTube ha aumentato il costo di Premium negli Stati Uniti da 11,99 Dollari a 13,99 Dollari al mese: secondo Engadget, inoltre, la compagnia non avrebbe avvisato gli abbonati al servizio dell'incremento del suo prezzo, mentre per ora manca ancora un annuncio ufficiale a riguardo.

Rincari analoghi riguardano l'abbonamento annuale a YouTube Premium, che è salito da 120 a 140 Dollari, con un rincaro di 28 Dollari. Ovviamente, a conti fatti l'abbonamento annuale resta comunque più vantaggioso di quello mensile, permettendo un risparmio di 28 Dollari rispetto alla sottoscrizione con rinnovo mensile.



Infine, anche YouTube Music è aumentato di prezzo, da 10 a 11 Dollari al mese: quest'ultimo rincaro, comunque, porta il servizio di streaming musicale di Big G in linea con quello dei principali competitor, quali Amazon e Apple.

Per il momento, comunque, non ci sono informazioni ufficiali circa un'estensione degli aumenti ad altri mercati come quello europeo (e dunque anche quello italiano), anche se è possibile che dei rincari si verifichino nelle prossime settimane. In parallelo, comunque, vi ricordiamo che YouTube sta limitando gli adblocker sulla propria piattaforma, forse nel tentativo di ridurre le perdite causate da questi ultimi.