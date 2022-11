YouTube Premium supera 80 milioni di abbonati: enorme incremento in 12 mesi

In seguito alla questione dei rincari di YouTube Premium, torniamo a fare riferimento su queste pagine all'abbonamento legato alla piattaforma di Google. BigG ha infatti annunciato un traguardo non di poco conto: sono stati superati gli 80 milioni di abbonati.

Tra l'altro, secondo quanto riportato da Gizchina, nonché come ufficializzato direttamente mediante il blog ufficiale di YouTube, si fa riferimento a un incremento di ben 30 milioni rispetto ai 50 milioni annunciati nel corso del 2021. Va detto, però, che nei numeri, che risultano relativi a settembre 2022, sono inclusi anche gli account legati al periodo di prova, così come vengono conteggiati sia gli abbonamenti Music che quelli Premium.

In Italia, al momento in cui scriviamo, YouTube Premium è proposto a 11,99 euro al mese con prova gratuita iniziale di un mese. La proposta comprende la possibilità di guardare i video di YouTube senza annunci, nonché in background quando si usano altre app o quando lo schermo è bloccato. C'è poi la possibilità di effettuare i download per la visione offline, così come di usufruire del servizio YouTube Music Premium. Potete trovare maggiori dettagli sul portale ufficiale di YouTube.

In ogni caso, chiaramente i dati citati in precedenza sono Global, ma l'importante incremento degli abbonati a YouTube Premium rispetto al 2021 non sta passando inosservato. "Si tratta di un momento monumentale per la musica su YouTube", si legge in un post pubblicato sul blog ufficiale.