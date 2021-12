YouTube si prepara ad aggiornare l'interfaccia dei canali: cambia radicalmente il design

YouTube sembra essere davvero vicina a ricevere una interessante modifica all’interfaccia dei canali su smartphone. L’applicazione ufficiale della piattaforma di streaming nella sua ultima versione sembra avere implementato, in casi isolati, una nuova grafica più semplice e moderna: vediamo com’è.

Grazie ai colleghi di Android Police e ai loro tipster abbiamo accesso allo screenshot che vedete in calce alla notizia, dove si vede al centro dello schermo il banner del canale YouTube d’interesse e, appena sotto, le informazioni chiave dello YouTuber assieme al pulsante di iscrizione, alla campanella delle notifiche e altri dettagli su iscritti e quantità di video.

Al loro posto, gli utenti che non hanno già ricevuto tale modifica continueranno a notare la presenza di un video consigliato a pieno schermo e solo una porzione minima dell’interfaccia dedicata al numero di iscritti e all’iscrizione. Insomma, si tratta di una modifica quasi radicale che consente agli spettatori di ottenere maggiori informazioni sul content creator di cui si è interessati.

Tutto ciò risulta visibile a partire da YouTube versione 16.49.37, accessibile già ora tramite Google Play Store. Come detto inizialmente, però, a quanto pare gli sviluppatori di Big G starebbero optando per il tradizionale rilascio graduale su scala globale. Man mano che l’azienda raccoglierà feedback e dati in merito alla sua popolarità e all’eventuale presenza di bug, provvederà a rendere la diffusione più rapida.

