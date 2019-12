Youtube prepara il Rewind 2019 e promette: non sarà brutto come quello del 2018

Lo YouTube Rewind 2018 è entrato nella storia per essere il video con più dislike della piattaforma, complici i contenuti che sono stati letteralmente stroncati dagli utenti. Anche quest'anno il motore di ricerca è pronto a riproporre il classico video recap, ma ha già promesso qualcosa di diverso.

L'annuncio è arrivato tramite il tweet che proponiamo in calce, che riprende uno dei meme più popolari del web in cui una macchina cambia repentinamente direzione nei pressi di uno svincolo. YouTube ha voluto, di fatto, annunciare che il Rewind 2019 sarà realmente differente da quello dello scorso anno, ma non ha specificato quando sarà pubblicato.

Immediata è arrivata la replica del popolare youtuber Marques Brownlee, che ha risposto con la faccina con i due occhi che guardano curiosi. Anche altre personalità come MrBeast hanno fatto lo stesso, ed i social media manager di YouTube hanno voluto lanciare messaggi distensivi ed hanno invitato gli spettatori ad avere fiducia.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il video Rewind 2018 di YouTube intitolato "Everyone Controls Rewind" ha totalizzato 16 milioni di dislike e 2,6 milioni di like, a fronte di 184 milioni di visualizzazioni. Battere un record così negativo non sarà facilissimo per YouTube, ma in molti sono pronti a scommetterci.

PewDiePie starà preparando il contro-Rewind?