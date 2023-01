YouTube potrebbe presto avviare lo streaming gratuito dei canali TV

Dopo aver trattato la questione delle nuove politiche di YouTube, si torna a dare un'occhiata alle novità del popolare servizio per via di un possibile ampliamento dell'offerta contenutistica. Infatti, si fa riferimento alla trasmissione dei classici canali TV.

Come riportato da The Wall Street Journal e GSMArena, la piattaforma di Google starebbe mettendo internamente alla prova un nuovo servizio gratuito supportato da pubblicità. Stando alle indiscrezioni, quest'ultimo riguarderebbe, per l'appunto, la trasmissione in diretta dei classici canali televisivi, relativamente agli Stati Uniti d'America (per ora). Una sorta di "alternativa a Pluto TV".

A tal proposito, BigG sarebbe in contatto con grandi realtà per portare su YouTube non solamente importanti show televisivi e film, bensì anche interi canali TV. Secondo le fonti, che sembrerebbero venire confermate dalle parole di un portavoce della società, sarebbe già stato avviato un test in merito, che coinvolgerebbe un ristretto numero di utenti selezionati. Non è detto però che effettivamente la feature arrivi per tutti, dunque per il momento è bene prendere queste indicazioni con la dovuta cautela.

Sembra, in ogni caso, che possa presto delinearsi un quadro interessante, in cui YouTube tratta direttamente con chi gestisce i canali televisivi, offrendo a questi ultimi la possibilità di trasmettere sulla piattaforma e guadagnare anche mediante pubblicità (l'azienda sembrerebbe intenzionata a trattenere il 45% dei profitti in tal senso). Insomma, sembra che la piattaforma sia per certi versi intenzionata a muoversi oltre i Content Creator. Cosa accadrà in futuro? Non possiamo che stare a vedere.