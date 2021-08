YouTube, presto anche i capitoli direttamente fra i risultati di ricerca

In attesa dell'arrivo della funzionalità di traduzione automatica dei commenti su YouTube, apprendiamo di un'importante novità in dirittura d'arrivo che potrebbe migliorare ancora di più la fruizione di contenuti e soprattutto la ricerca.

A distanza di ormai un anno dal debutto dei capitoli su YouTube, la piattaforma video presto potrebbe rinnovarsi ulteriormente a livello funzionale, potenziando proprio questo aspetto e migliorandone la navigazione in maniera drastica e profonda.

La novità riguarda in particolare la possibilità di trovare, fra i risultati di una ricerca globale, anche i capitoli di un determinato video. Dunque, in un prossimo futuro, sarà possibile effettuare ricerche e trovarci fra i risultati non soltanto il titolo e l'anteprima ma anche la lista dei relativi capitoli, ammesso che l'autore li abbia opportunamente predisposti.

In questo modo, quando troveremo il risultato di nostro interesse, sarà sufficiente selezionare il capitolo direttamente dal risultato della ricerca. Dopo aver aperto il video, saremo portati direttamente al punto precedentemente selezionato e non dovremo più navigare fra i vari capitoli alla ricerca del contenuto di cui avevamo bisogno.

Stiamo vivendo un periodo di forte rinnovamento per la piattaforma rossa che, appena qualche settimana fa, ha introdotto i cosiddetti YouTube Shorts, un nuovo sistema di condivisione di brevi spezzoni che potrebbe seriamente impensierire il rivale TikTok.