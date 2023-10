YouTube potrebbe presto consentirvi di usare la voce IA del vostro artista preferito

Dopo la questione dello stop di AdBlock su YouTube, è giunta l'ora di tornare a fare riferimento su queste pagine alla popolare piattaforma di condivisione video di proprietà di Google. Infatti, BigG starebbe lavorando a un tool che consentirebbe agli utenti di utilizzare le voci IA degli artisti per i propri contenuti da pubblicare su YouTube.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e Gizmodo, ci ha pensato Bloomberg a lanciare l'indiscrezione: il colosso di Mountain View starebbe a quanto pare cercando di stringere accordi con alcune case discografiche per ottenere i diritti delle canzoni da utilizzare per "addestrare" il succitato tool IA. In passato è emerso che Google e Universal Music stavano discutendo di IA, quindi una delle etichette coinvolte potrebbe essere proprio quest'ultima.

Va detto, però, che per il momento non c'è nulla di ufficiale. In ogni caso, Universal Music ha appena fatto causa ad Anthropic, startup legata a ex ricercatori di OpenAI, per via del fatto che il chatbot IA Claude 2 può potenzialmente diffondere i testi di canzoni coperte da copyright senza avere un contratto di licenza. Insomma, siamo in un periodo in cui le case discografiche stanno cercando di farsi pagare per gli usi IA delle canzoni.

Potrebbero dunque esserci sviluppi non di poco conto in futuro, visto che da una parte c'è una Google che sembra intenzionata a sfruttare le potenzialità dell'intelligenza artificiale, mentre dall'altra il mondo musicale sta cercando di comprendere come "proteggersi" e monetizzare la novità. Non sorprende dunque che sia proprio in questo periodo che emergono rumor sul fatto che BigG sarebbe al lavoro su uno strumento che consente agli utenti di cantare come i propri idoli, "replicando" la voce di questi ultimi tramite IA.

Secondo le fonti, la discussione tra Google e le case discografiche in merito al potenziale rilascio di un tool di questo tipo sarebbe già in corso, nonostante per il momento non sia ancora stato trovato un accordo. Le case discografiche seguiranno quanto fatto da Grimes con la voce IA? Non possiamo che stare a vedere.