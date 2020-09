YouTube presto richiederà la carta d'identità per verificare l'età in alcuni casi

Sono in arrivo importanti novità per YouTube. Infatti, Google ha ufficializzato la prossima implementazione di alcune funzionalità pensate per evitare che i più piccoli accedano a contenuti non adatti alla loro età.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e come fatto sapere dalla stessa Google tramite il suo blog ufficiale, l'azienda di Mountain View punta a trovare delle soluzioni migliori per quanto riguarda l'accesso ai contenuti presenti su YouTube da parte dei più piccoli. Infatti, sembra che Google ritenga che sistemi come quelli legati all'applicazione YouTube Kids, destinata ai bambini di età inferiore ai 13 anni, non bastino più e servano delle regole più stringenti.

L'annuncio dell'azienda di Mountain View fa riferimento ai vari sforzi effettuati per evitare che i bambini accedano a contenuti non adatti alla loro età, partendo dalle maggiori opzioni fornite ai creatori di contenuti, che possono indicare a quale pubblico sono adatti i loro video. I contenuti elencati come adatti ai maggiori di 18 anni richiedono all'utente un account di questo tipo per essere visti. Inoltre, d'ora in poi YouTube utilizzerà il machine learning per classificare i video relativamente all'età, in modo da non affidarsi semplicemente al "buonsenso" dei Content Creator.

Inoltre, l'azienda di Mountain View ha affermato di voler ampliare i metodi di verifica in Europa. Più precisamente, il team di YouTube ha annunciato che, a partire dai prossimi mesi, la piattaforma inizierà a richiedere maggiori prove in merito all'età ad alcuni account. Tra i possibili metodi di verifica, il team di YouTube fa esplicito riferimento alla richiesta di un documento d'identità o di una carta di credito. Questi documenti verranno utilizzati per verificare l'età solamente nel caso in cui il sistema non sia in grado di stabilirla in modo automatico.