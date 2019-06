YouTube è pronto a dire addio ai contenuti per bambini?

YouTube starebbe prendendo in considerazione ulteriori modifiche al modo in cui i contenuti per bambini vengono visualizzati sul sito, a seguito delle critiche degli ultimi tempi. Secondo quanto affermato dal Wall Street Journal, i gestori della piattaforma avrebbero messo in preventivo l'ipotesi di spostare tutto su YouTube Kids.

La stessa fonte sostiene che un cambiamento di questo tipo sarebbe ormai diventato obbligatorio dopo le recenti polemiche sui video di pedofili monetizzati e consigliati dall'algoritmo che fornisce i consigli.

Il sito ora sta lottando per convincere genitori ed inserzionisti che può proteggere bambini da contenuti violenti, sconvolgenti e dannosi. Lunedì Bloomberg ha riferito che i bambini che utilizzano il sito principale di YouTube superano di gran lunga quelli che si affidano alla versione "protetta" YouTube Kids.

YouTube ha già apporto alcune modifiche alla piattaforma, ma è chiaro che l'obiettivo finale è creare un sito più sicuro per i bambini. La società ha vietato i commenti su migliaia di commenti dopo il caso della pedofilia.

Un portavoce di Alphabet, interrogato sulla possibile migrazione dei contenuti, ha affermato che "consideriamo molte idee per migliorare YouTube ed alcune di queste restano solo idee. In altri casi sviluppiamo o lanciamo prodotti o funzionalità come le restrizioni per lo streaming dei minori".