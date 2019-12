YouTube pubblica il Rewind 2019, ma viene nuovamente sommerso dai non mi piace

A qualche giorno dall'annuncio su Twitter, in cui aveva promesso un video differente rispetto a quello dello scorso anno, YouTube ha ufficialmente pubblicato il Rewind 2019, battezzato "For The Record". Tuttavia, a poche ora dalla pubblicazione ha già registrato oltre 2 milioni di non mi piace ed 1 milione di like.

Parlando dei contenuti, la piattaforma di streaming di Google ha pubblicato anche la lista dei video che hanno riportato il maggior numero di visualizzazioni:

MrBeast, Make This Video The Most Liked Video On Youtube PewDiePie, Marzia & Felix - Wedding Whindersonnunes, O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX Black Gryph0n, ONE GUY, 54 VOICES Nilson Izaias Papinho Oficial, Minha slime deu certo SethEverman, how to create billie eilish's "bad guy" James Charles, No More Lies Andymation, My BIGGEST Flipbook EVER A4, ПОКУПАЮ ВСЁ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ УНЕСТИ ИЗ МАГАЗИНА ! Shane Dawson, Conspiracy Theories with Shane Dawson

YouTube ha osservato che l'elenco è stato generato classificando i video più apprezzati del 2019, eliminando tutti i contenuti con eventuali restrizioni geografiche. In questa classifica sono stati presi in considerazione solo i filmati pubblicati dai content creators, ed infatti è stato eliminato qualsiasi tipo di filmato caricato su canali di artisti o società di social media.

Questa invece è la classifica degli YouTuber più seguiti del 2019:

PewDiePie Felipe Neto Pencilmation Jelly David Dobrik Dude Perfect MrBeast LazarBeam Fischer's-フィッシャーズ- Azzyland

Come si può vedere, non figura T-Series, che ha scardinato lo youtuber svedese nella classifica generale dei canali più seguiti al mondo, dal momento che è gestito da una società indiana e non è da intendersi come youtuber classico.