YouTube dice basta alle pubblicità riguardo alcolici, politica e gioco d'azzardo

Dopo il debutto degli “Applausi” su YouTube Italia, gli sviluppatori del servizio di casa Google hanno ufficialmente deciso di vietare nella piattaforma di condivisione video e streaming ogni pubblicità riguardante campagne elettorali, politica in toto, bevande alcoliche, farmaci che richiedono prescrizione e anche gioco d’azzardo.

Una mossa che giunge come un fulmine a ciel sereno e viene spiegata maggiormente nel dettaglio da Google tramite la pagina di supporto apposita, ove tra le categorie proibite appaiono già da tempo contenuti impropri, violenti, nudità, linguaggio inappropriato o anche informazioni false, ma per quanto riguarda soprattutto le pubblicità all’interno dei video caricati sul sito.

I nuovi divieti riguardano invece la parte alta della pagina Web, ovvero quella che genera maggiori profitti per Google, e saranno effettivi già da oggi. Così facendo il colosso di Mountain View ha voluto dire basta a pubblicità di casinò, medicinali specifici e anche annunci da parte di personaggi politici, in altre parole tutti i contenuti che agli occhi della società potrebbero “compromettere l’esperienza dell’utente” e “diminuire la qualità del servizio offerto”.

Un portavoce di Google ha commentato questa presa di posizione come segue: “Controlliamo regolarmente i nostri requisiti pubblicitari per assicurarci che soddisfino sia gli inserzionisti, sia gli utenti. Riteniamo che questo aggiornamento si fonda sulle modifiche apportate lo scorso anno al processo di prenotazione dei masthead [la parte alta della pagina Web, ndr] e porterà a un'esperienza d’uso migliore per tutti gli utenti”.

Tra le altre novità recentemente giunte abbiamo visto anche il lancio di clip e loop nell’app Android di YouTube, di cui abbiamo spiegato il funzionamento nel dettaglio in un’occasione precedente.