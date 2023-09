YouTube punta forte sull'IA generativa: 'chiunque può essere un Creator'

Signore e signori, altro che personalizzare i sottotitoli di YouTube: Google ha appena svelato la sua volontà di puntare in modo importante sull'IA generativa in ambito video (e i più recenti annunci vanno tutti in questa direzione).

A tal proposito, nell'ambito dell'evento Made on YouTube 2023, tenutosi nella giornata del 21 settembre 2023, l'azienda di Mountain View ha ufficializzato una suite per Creator legata all'intelligenza artificiale. Più precisamente, l'obiettivo di Google è quello di consentire a chiunque di poter realizzare contenuti, in modo ancora più ampio rispetto a quanto già accaduto in passato.

Sì, come potete vedere anche nel video presente in apertura, c'è persino una sorta di funzione text-to-video, chiamata in questo caso Dream Screen. Questo strumento sperimentale consente infatti di far generare all'IA immagini e sfondi da includere in un video Shorts. Tale possibilità arriverà entro la fine del 2023 ed è pensata per consentire ai Creator di sfruttare al meglio la loro creatività.

Non è però finita qui: rimanendo in campo di intelligenza artificiale, durante l'evento si è fatto riferimento anche al doppiaggio automatico basato sull'IA tramite Aloud. Questo strumento strizza l'occhio ai Creator che vogliono rendere accessibili i propri contenuti in altre lingue, pur non parlandole. Attualmente il servizio è disponibile solamente per Content Creator selezionati, mentre le lingue coinvolte sono inglese, spagnolo e portoghese.

Dal 2024 arriverà poi la ricerca assistita in Creator Music, mediante un sistema IA che potrà consigliare ai Creator quale musica utilizzare per un determinato video. Inoltre, sempre dal 2024, YouTube Studio potrà sfruttare l'intelligenza artificiale generativa per dare consigli in merito ai video (fornendo dunque idee) e incoraggiare il brainstorming creativo. Ci saranno approfondimenti personalizzati per ogni canale.

C'è infine il lancio della nuova applicazione per dispositivi mobili YouTube Create, che mira a rendere più semplice e accessibile creare, modificare e condividere contenuti. Si fa riferimento a uno strumento di editing video avanzato (chi ha detto trimming, precision editing, voiceover, filtri, effetti, sottotitoli automatici, transizioni e musica royalty-free?), per ora disponibile in versione beta Android in mercati selezionati (attualmente l'Italia non è coinvolta). Insomma, la direzione è quella relativa a un mondo in cui "chiunque può essere un Creator", come si legge nel titolo del comunicato stampa inviatoci da YouTube per l'occasione.