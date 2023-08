YouTube punta sugli Shorts: nuova interfaccia mobile e tante funzioni in arrivo

Nessuno se lo aspettava, ma il numero di utenti che guardano assiduamente gli Shorts di YouTube è altissimo. Un'ottima notizia per Google e YouTube, che ora cercano di andare all'attacco contro TikTok con una serie di nuovi tool pensati per creatori di contenuti e influencer (e non solo!).

L'aggiunta di queste nuove feature non è nulla di nuovo per la piattaforma: negli scorsi mesi, per esempio, YouTube ha implementato i riassunti tramite IA, che permettono di condensare in pochi secondi video di lunga durata, ma si è anche dedicata allo sviluppo di strumenti che permettono di remixare video di altri utenti e aggiungere voiceover al proprio girato, cercando di attirare i creatori di contenuti di Instagram e TikTok sulla propria piattaforma.

Tra le novità in arrivo nei prossimi giorni (o, al più, nelle prossime settimane) i colleghi di Engadget riportano Collab, che permette di "dividere lo schermo" degli YouTube Short in due o in quattro parti, lasciando a due o più content creator la possibilità di girare sezioni diverse (ma simultanee) dello stesso video, oppure di inserire un altro short al di sopra del proprio girato. La funzione potrebbe essere particolarmente utile per i cosiddetti video "reaction" ad altri contenuti già presenti sulla piattaforma.

Inoltre, parte che YouTube modificherà il sistema di remix dei video già presenti in rete: quest'ultimo sarà composto "a blocchi", permettendo così ai creatori di contenuti di smontare e rimontare i propri remix, modificando il sonoro e persino riutilizzando gli audio virali di altri video, come già avviene su TikTok e Instagram. Ci sarà poi anche un tool di ricomposizione delle immagini, che permetterà di trasformare i video in orizzontale in shorts in verticale, aggiustando lo zoom, il layout e il taglio di questi ultimi in maniera automatica.

Per tutti gli altri utenti, invece, YouTube sta testando un nuovo feed mobile, verticale e pensato esclusivamente per chi utilizza la piattaforma da smartphone Android e iOS. Il nuovo feed, che è in fase di rollout e che potreste aver già sperimentato se avete aggiornato YouTube alla sua ultima versione, vi permetterà di vedere le anteprime degli shorts prima di aprirli: dopo aver aperto un contenuto, potrete "scrollare" verticalmente e vedere altri video simili.