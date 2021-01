YouTube PWA disponibile in Italia: potete installare l'app su Windows 10

I più attenti tra di voi sapranno sicuramente che purtroppo non esiste un'applicazione nativa di YouTube per Windows (sul Microsoft Store si trova solo per Xbox). Tuttavia, ora finalmente Google ha deciso di "correre ai ripari".

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e ChromeUnboxed, YouTube ha finalmente deciso di lanciare una sua PWA (Progressive Web App) ufficiale. Per chi non lo sapesse, quest'ultima si "comporta" per certi versi come una comune pagina Web, mantenendo però la sua natura di applicazione nativa. Per farla il più semplice possibile: queste app vengono eseguite direttamente all'interno del browser, ma l'utente può accedervi mediante un'apposita icona presente sul desktop. Inoltre, le PWA possono essere disinstallate direttamente dalle impostazioni del sistema operativo come un comune programma.

Non è da escludere inoltre il fatto che Google aggiunga funzionalità alla PWA di YouTube. Ad esempio, si vocifera sin da ora del fatto che il colosso di Mountain View potrebbe implementare qualche feature che consente di guardare video offline. La società di Sundar Pichai sta infatti invitando gli sviluppatori a rendere le loro PWA accessibili, perlomeno a livello base, anche senza una connessione a Internet. Addirittura, sembrerebbe che Google sia intenzionata a non rendere installabili quelle PWA che non dispongono delle funzionalità di base relative alla modalità offline.

Insomma, il lancio della PWA di YouTube potrebbe rivelarsi più interessante del previsto. In ogni caso, dovete sapere che le Progressive Web App si installano semplicemente visitando, da desktop mediante Google Chrome, un sito Web che dispone di questa possibilità e premendo sull'icona "+" presente in alto a destra. Al momento non tutti vedono quest'ultima su YouTube, quindi solamente alcuni riescono a installare la relativa PWA.

Noi siamo riusciti tranquillamente a utilizzarla, quindi possiamo confermarvi che è già disponibile anche in Italia. In ogni caso, per comprendere cosa intendiamo, non dovreste avere problemi ad accedere anche alla PWA di Everyeye, dando un'occhiata alla parte destra della barra degli URL di questa pagina.