YouTube, qual è il video più visto in generale a inizio 2021?

Dopo aver analizzato la questione dello youtuber con più iscritti al mondo, torniamo a dare un'occhiata alle statistiche relative a YouTube. Più precisamente, questa volta ci soffermiamo sul video più visto di sempre.

Ebbene, stando agli ultimi dati diffusi da Statista, relativi a febbraio 2021, il video più visto all'inizio di quest'anno è "Baby Shark Dance | #babyshark​ Most Viewed Video | Animal Songs | PINKFONG Songs for Children", caricato il 18 giugno 2016 dal canale YouTube "Pinkfong! Kids' Songs & Stories". D'altronde, a fine 2020 era avvenuto il "sorpasso" su "Despacito" ed Ed Sheeran.

In ogni caso, al momento in cui scriviamo "Baby Shark" conta 8.434.766.346 visualizzazioni. Numeri particolarmente elevati, così come lo sono quelli fatti registrare dagli altri video presenti sul podio, ovvero quelli relativi ai noti brani musicali "Despacito" e "Shape of You". Il primo, di Luis Fonsi e Daddy Yankee, attualmente può vantare 7.320.000.590 visualizzazioni, mentre il secondo, di Ed Sheeran, conta 5.286.952.906 visualizzazioni. Insomma, le prime tre posizioni sono occupate da canzoni.

Per il resto, risulta interessante notare come i dati di Statista relativi a febbraio 2021 facciano riferimento a 7,91 miliardi di visualizzazioni per "Baby Shark", 7,2 miliardi per "Despacito" e 5,18 miliardi per "Shape of You". In parole povere, mentre i numeri di "Despacito" e "Shape of You" sono cresciuti fino a un certo punto, "Baby Shark" ha continuato a "volare" nelle ultime settimane.