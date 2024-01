YouTube, nuovi rallentamenti agli utenti che usano gli adblock

Se YouTube ha intenzione di mostrare meno pubblicità, su PC continua la controffensiva nei confronti degli utenti che utilizzano gli adblock. La piattaforma di condivisione video targata Google infatti ha recentemente iniziato a rallentare l’intero sito ogni volta che rileva l’attivazione di un sistema di adblock.

Nelle ultime ore, inoltre, una nuova ondata di rallentamenti sta colpendo gli utenti, costringendoli o a disattivare i plugin o a sottoscrivere l’abbonamento Premium. Il regolamento interno di Google infatti prevede che l’utilizzo di adblock rappresenti una violazione dei termini di servizio, dal momento che le pubblicità mostrate prima dei video rappresentano una fonte di reddito importante e l’unico modo per evitare che vengano riprodotti è rappresentato dal pagamento dell’abbonamento.

YouTube negli ultimi tempi ha iniziato a scoraggiare l’uso degli ad blocker in vari modi. Ad alcuni viene mostrato un popup in cui si legge che “i blocchi degli annunci violano i Termini di servizio di YouTube" e suggerisce di disattivarlo, altrimenti non si può continuare la riproduzione dei filmati. Il secondo modo prevede il rallentamento dell’intero sito quando viene rilevato uno dei seguenti plugin.

In un post pubblicato su Reddit, diversi utenti hanno affermato che YouTube è diventato lento e non risponderebbe agli input. Disattivando tali estensioni, invece, tutto ritorna alla normalità.