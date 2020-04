YouTube, è record: superati i 2 miliardi, il lockdown causa del boom

YouTube sta vivendo un periodo d'oro, dato che i suoi numeri sono da record. Tuttavia, l'azienda è ben consapevole che ci siano dei problemi sulla piattaforma e sta lavorando per risolverli.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Bloomberg, in questi giorni la piattaforma di Google ha visto un incremento del 75% per quanto riguarda le visualizzazioni relative ai video che diffondono notizie, ovviamente legate soprattutto al Coronavirus. Infatti, YouTube dispone di una sezione legata alle News, ma solitamente quest'ultima non ha un numero di views così elevato.

Il motivo è ovviamente da ricercarsi in questo periodo di lockdown, che ha costretto le persone a stare a casa e le ha spinte ad informarsi più del solito sugli ultimi accadimenti, anche attraverso la piattaforma di Google. L'incremento legato ai contenuti di informazione non è però l'unico dato importante, anzi: Neal Mohan, Chief Product Officer di YouTube, ha confermato ai microfoni di Bloomberg che è stato raggiunto il traguardo di 2 miliardi di utenti al mese.

Insomma, stiamo parlando di cifre stratosferiche, che segnano un periodo da record per YouTube. In ogni caso, la società di Mountain View non si vuole sedere sugli allori e ha affermato di voler utilizzare sempre più il "pugno duro" contro quei contenuti che fanno disinformazione su contenuti sensibili.

A tal proposito, dato che si parla di Coronavirus, vi ricordiamo che è importante informarsi da fonti ufficiali, dal sito del Ministero della Salute al portale della World Health Organization (in inglese).