YouTube Red cambia nome e diventa YouTube Premium, costerà ora 12$ al mese

Altro grande cambiamento in arrivo per il colosso dei video online di Google: dopo aver annunciato una nuova versione di Music, che sfrutta Google Assistant per suggerirvi nuovi brani, YouTube torna alla carica e modifica il servizio a pagamento YouTube Red. Si chiamerà ora YouTube Premium, e costerà 12 dollari al mese.

Il cambiamento diventerà effettivo a partire dal 22 maggio, data in cui verrà lanciato il nuovo Music in USA, Nuova Zelanda e Corea del Sud; costerà due dollari in più rispetto a Red e Music, e vi darà accesso a tutte le serie ed i film YouTube Original, come Cobra Kai, oltre a poter visualizzare gli altri video presenti nella piattaforma senza venir disturbati dalle inserzioni pubblicitarie. Saranno inoltre disponibili il download dei contenuti e la riproduzione in background.

Chi è attualmente abbonato a YouTube Red manterrà lo stesso prezzo di 10 dollari al mese anche per Premium, mentre se anche i non abbonati vogliono usufruire di questo "sconto" possono sempre iscriversi a Red entro il 22 maggio, in modo da sfruttare il vecchio prezzo.

Il debutto di Premium è atteso in USA, Nuova Zelanda, Messico, Corea del Sud e Australia, ma arriverà in futuro in altri paesi, tra cui Francia, Germania, Spagna, Italia e nel Regno Unito.