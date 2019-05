YouTube rende gratuiti i nuovi Originals in tutto il mondo: diventerà 'Netflix'?

YouTube ha annunciato ufficialmente che i nuovi contenuti Originals saranno presto visibili in modo completamente gratuito (ma con ads pubblicitari) in tutto il mondo, Italia compresa. Si tratta di un annuncio importante, che rivede la strategia del colosso californiano in merito ai contenuti originali.

La fonte è direttamente il blog ufficiale di YouTube, dove si legge: "Oggi abbiamo annunciato che tutte le nuove serie e gli speciali di YouTube saranno presto disponibili gratuitamente con gli ads per gli appassionati di tutto il mondo. Siamo lieti di confermare che questa promozione include la terza stagione di Cobra Kai".

Insomma, i contenuti Originals diventano visibili da tutti gratuitamente e non più solamente con l'abbonamento YouTube Premium. Certo, le prime puntate delle varie serie erano già visibili gratuitamente sorbendosi un po' di pubblicità, ma ora stiamo parlando di contenuti completi.

Nel frattempo, questo annuncio sta facendo tremare ulteriormente i creatori di contenuti europei, visto che la possibilità che YouTube spinga sempre di più sui contenuti originali si sta facendo molto concreta. Il parlamentare europeo Brando Benifei ha recentemente spiegato che Youtube potrebbe diventare una sorta di Netflix e questo annuncio non fa altro che incrementare le preoccupazioni dei Content Creator in tal senso. Non è certamente detta l'ultima parola, ma staremo a vedere.