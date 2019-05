Youtube ha revisionato oltre 1 milione di video sospettati di terrorismo

Gli Stati di tutto il mondo stanno chiedendo da tempo alle piattaforme tech tempi di reazione molto più rapidi quando si tratta di contrastare i contenuti estremisti. Youtube ha risposto all'appello: l'azienda ha speso "centinaia di milioni di dollari" per revisionare oltre un milione di video sospettati di promuovere il terrorismo.

Il dato si riferisce esclusivamente ai primi tre mesi del 2019, il che rende la cifra semplicemente impressionante. Del milione di video esaminati dagli algoritmi e dagli impiegati di Google, 90.000 effettivamente violavano le policy di Youtube sul terrorismo.

Google, in un memo inviato alla Commissione sicurezza del Congresso americano, ha detto di aver investito centinaia di milioni di dollari nella creazione di nuovi strumenti per contrastare i contenuti estremisti.

Il caso della strage in Nuova Zelanda —che è stata condivisa in diretta su Facebook— ha nuovamente portato al centro del ciclone le piattaforme del tech, e la loro responsabilità nel contrastare la propaganda degli estremisti violenti. Alcuni legislatori, come quelli dell'Australia, hanno spinto per riforme estremamente punitive nei confronti delle piattaforme tech, prevedendo aspre sanzioni pecuniarie e penali per i dirigenti dei social che non adempiano all'obbligo di rimuovere tempestivamente certi contenuti.

Tali misure in alcuni casi sono eccessive, nella misura in cui si chiedono provvedimenti più tempestivi di quanto sia fattibile allo stato attuale. Ma non solo: si rischia anche di creare un gap particolarmente ampio tra le società che hanno le risorse economiche per adempiere ai nuovi obblighi, e quelle emergenti che non hanno a disposizione "centinaia di milioni di dollari" per partecipare allo stesso gioco dei big. Sul lungo periodo il rischio è quello di cementificare ulteriormente la posizione dominante dei grossi social network.