YouTube, ricerca video semplificata su Android grazie a nuovi widget

YouTube si rinnova gradualmente sia su browser che su smartphone: dopo l’annuncio delle YouTube Emote per le dirette streaming, specificatamente nella sezione Gaming, la Grande G migliora il suo servizio con nuovi widget per telefoni Android, pensati per semplificare e velocizzare la ricerca di contenuti.

A partire da oggi, 12 dicembre 2022, arrivano due nuovi widget basati sullo stile Material You di Google, ergo in grado di adattarsi automaticamente all’estetica del dispositivo mobile mantenendo linee eleganti e pulite. Uno dei due widget è molto più minimal e offre una ricerca diretta su YouTube, facendo risparmiare qualche tocco all’utente; il secondo, invece, è più grande e include la selezione rapida di categorie come Home, Shorts, Iscrizioni e Libreria. Il numero di pulsanti varia a seconda della larghezza del widget.

Questi widget stanno lentamente arrivando sugli smartphone Android in tutto il mondo, compresa l’Italia, ma bisogna essere in possesso di dispositivi con Android 12 installato o versioni successive. Per verificare la loro disponibilità basta tenere premuta la schermata iniziale con un dito, accedere al menu Widget e scorrere l’elenco fino alle opzioni dedicate a YouTube, per poi trascinare il widget preferito sulla Home. In caso di assenza, sarà sufficiente attendere qualche giorno affinché tali opzioni risultino disponibili.

Parlando sempre di restyling della piattaforma di streaming di casa Google, lo scorso ottobre è arrivato un nuovo design per YouTube su PC e app.