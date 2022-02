YouTube si rifà il look su mobile: nuova interfaccia su Android ed iOS

Nuova interfaccia grafica in arrivo per YouTube su iOS ed Android. Da qualche ora infatti è iniziato il rollout della nuova UI per il player a schermo intero della sua applicazione, che faciliterà la vita agli utenti durante la visione dei filmati.

Al momento la novità non sembra ancora essere arrivata in Italia: abbiamo fatto un test sul nostro iPhone e l'UI è quella "vecchia", e sull'App Store non sembrano essere arrivati aggiornamenti di sorta.

Tuttavia, come mostriamo negli screenshot presenti in calce, acquisiti da The Verge, la nuova interfaccia faciliterà l'inserimento dei like o i dislike (anche se YouTube ha eliminato il contatore dei non mi piace), ma anche l'interazione tramite commenti e la condivisione del filmato. In precedenza queste azioni erano accessibili effettuando uno swipe, ma con l'aggiornamento YouTube metterà in bella mostra i pulsanti d'interazione.

Precisiamo che la nuova interfaccia si attiverà solo quando si visualizzerà il filmato a schermo intero, e facilita anche la lettura dei commenti mentre si guarda il video in modalità orizzontale.

Il lancio avverrà gradualmente a livello mondiale nel corso dei prossimi giorni: in alcune nazioni e su alcuni dispositivi però è già approdata lo scorso lunedì.

Nel frattempo, sempre dal fronte YouTube, di recente è stato annunciato che gli YouTube Shorts hanno raggiunto 5 trilioni di views.