YouTube ha rimosso più di 8 milioni di video negli ultimi mesi del 2017

YouTube dichiara di aver rimosso ben 8.3 milioni di video nel periodo compreso tra ottobre e dicembre del 2017: è il risultato delle nuove politiche attuate da Google nei confronti dei contenuti ospitati sul sito, che lo hanno fatto finire più volte al centro delle polemiche.

Ancora eco fa lo scandalo "Elsagate", che riguardava una serie di video non adatti ai più piccoli creati appositamente per beffarsi dell'algoritmo che sta dietro a YouTube Kids, suggeriti in automatico dal servizio nel momento in cui venivano visualizzati contenuti Disney. In passato il sito avrebbe anche permesso la pubblicazione di contenuti violenti, estremi e non adatti ad un pubblico non adulto.

Di questi 8.3 milioni di video rimossi, YouTube chiarisce che 6.7 milioni di questi sono stati contrassegnati come "da controllare" da parte del sistema e non sono stati mai visualizzati, nemmeno una volta: la compagnia infatti usa la tecnica del machine learning per tenere sotto controllo il catalogo di contenuti postati dagli utenti, e al contrario di quanto si potrebbe pensare questo meccanismo porta ancora più persone ad essere incluse nel processo di revisione dei video. Questo nonostante il sistema sia capace in modo completamente autonomo di eliminare da sé alcuni dei contenuti più frequenti, come i video di spam.

Dichiarazioni che non riescono a spegnere le polemiche che sembrano piovere costantemente su YouTube: l'ultima incolpa il sito di raccogliere dati sensibili dagli account gestiti dai bambini di età inferiore ai 13 anni.