YouTube rimuove 70.000 video legati alla guerra in Ucraina: è una mossa senza precedenti

Si fa ancora più teso il rapporto tra YouTube e Mosca dopo che, all'inizio delle ostilità tra Russia e Ucraina, la piattaforma di Google aveva bloccato il canale della Duma, il Parlamento federale russo. Oggi, infatti, YouTube ha rimosso ben 70.000 video dalla sua piattaforma, tutti legati al conflitto nell'Est Europa.

Stando a quanto spiega il Guardian, la massiccia operazione di rimozione di contenuti, forse la più grande della storia di YouTube, è stata un processo graduale e durato alcune settimane, che ha portato alla rimozione di tutti i video che mostravano eventi violenti o banalizzavano lo scontro in corso. Ciò sarebbe legato ad una violazione da parte di questi ultimi della "major event policy" del portale, che impone ai creatori di contenuti di non negare o minimizzare eventi gravi, tra i quali rientra anche l'invasione russa dell'Ucraina.

YouTube ha poi sospeso ben 9.000 canali attivi sulla piattaforma, incluso quello del giornalista filorusso Vladimir Volovyov, che si riferiva all'invasione dell'Ucraina come ad una "missione di liberazione". Diversi altri video su questa stessa falsariga, in effetti, sono stati rimossi dal portale di proprietà di Google.

Neal Mohan, il Chief Product Officer di YouTube, ha spiegato al Guardian che "abbiamo una policy per gli eventi più importanti, che si applica nel caso questi vengano negati o minimizzati dai video: la policy copre tutto ciò che c'è tra l'Olocausto e Sandy Hook [un istituto scolastico americano in cui è avvenuta una sparatoria che ha portato alla morte di 28 persone; ndr]. E, ovviamente, quello che sta accadendo in Ucraina in questi tempi è un evento di rilievo internazionale. Per questo, abbiamo usato quella policy per intraprendere azioni senza precedenti".

Il CPO di YouTube spiega anche che YouTube è divenuto una fonte di informazione per i cittadini russi, ucraini e polacchi, che hanno iniziato a seguire canali più "autorevoli", come quelli di giornali, programmi televisivi e istituzioni per tenersi informati sul conflitto: "la prima e più importante responsabilità che abbiamo è quella di assicurarci che le persone che cercano informazioni possano ottenere notizie accurate, credibili e di qualità su YouTube", riporta Mohan. Intanto, comunque, Google Russia ha dovuto dichiarare bancarotta la scorsa settimana, quando Mosca ha congelato tutti i suoi conti bancari.