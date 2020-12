YouTube rimuoverà tutti i video che contestano l'elezione di Joe Biden

Dopo il duro lavoro di YouTube per ridurre la disinformazione nel corso delle elezioni presidenziali statunitensi del 2020 rimuovendo video che trasmettevano in streaming risultati elettorali falsi, ora la piattaforma di casa Google ha annunciato che rimuoverà ogni contenuto che contesta l’elezione di Joe Biden o diffonde fake news al riguardo.

L’annuncio è giunto direttamente tramite il blog ufficiale di YouTube: intitolato “In sostegno delle elezioni statunitensi 2020”, questo post spiega che la decisione di rimuovere i video fuorvianti in materia elettorale è stata presa solo in queste ore, a più di un mese dalle elezioni, poiché inizialmente i risultati erano ancora oggetto di discussione e conteggio e dunque tali contenuti erano permessi nella loro piattaforma ma anche in quelle di altre società.

Dato che ora, come ribadito dai gestori stessi, “un numero sufficiente di stati ha certificato i risultati delle elezioni per determinare un presidente eletto”, a partire dalle prossime ore YouTube inizierà a rimuovere ogni nuovo contenuto che induce in errore gli spettatori sull’esito delle elezioni presidenziali USA 2020 pubblicato nel suo sito. Secondo gli ultimi dati, infatti, ultimamente sono emersi oltre 200.000 video visualizzati oltre 4,5 miliardi di volte; ora però sarà necessario controllare quali di essi possono restare online e quali invece dovranno essere rimossi secondo le nuove regole della piattaforma.

Tra l’altro, questo annuncio segue proprio una serie di azioni legali promosse e intraprese da Donald Trump e dai suoi sostenitori Repubblicani che contestano i risultati delle elezioni. Nella giornata di ieri martedì 8 dicembre, però, la Corte Suprema ha respinto la richiesta di bloccare la certificazione dei risultati delle elezioni in Pennsylvania, rendendo quasi impossibile il tentativo di invalidare la vittoria di Joe Biden.

Rimanendo sul tema YouTube, la piattaforma ha iniziato a utilizzare degli algoritmi sviluppati appositamente per rilevare e cercare di bloccare tutti i messaggi e commenti “tossici” scritti dagli utenti: in futuro, infatti, quando questi ultimi cercheranno di scrivere qualcosa che può violare le linee guida della community l’applicazione o il sito Web mostreranno un piccolo promemoria per invitarlo a mantenere toni rispettosi nei confronti degli altri.