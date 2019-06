YouTube rimuoverà i video che negano l'Olocausto e catastrofi simili

YouTube, in un cambio di strategia improvviso ed a lungo richiesto dagli utenti, ha annunciato oggi che rimuoverà tutti i video che negano catastrofi reali come l'Olocausto, ma anche che discriminano razze, incitano all'odio e promuovono il razzismo.

In un annuncio pubblicato sul blog ufficiale, la piattaforma di Google ha spiegato che "oggi facciamo un passo in avanti contro l'incitamento all'odio, proibendo video che sostengono che un gruppo di persone sia superiore ad altri per giustificare discriminazioni, segregazioni o esclusione in base ad età, genere, razza, casta, religione o orientamento sessuale".

Nel lungo comunicato, YouTube fa diretto riferimento a quei video che promuovono o addirittura "glorificano l'ideologia nazista" negando l'esistenza di eventi documentati come l'Olocausto.

Come si può leggere nel post, YouTube ha anche chiesto tempo agli utenti per applicare le regole, che sono già operative dalla giornata di ieri, ma potrebbero richiedere qualche settimana per l'applicazione completa in quanto gli algoritmi hanno la necessità di scansionare i filmati, identificarli, valutarli e quindi rimuoverli.

La società di Mountain View ha anche parlato di quei video e canali "borderline", che continueranno ad essere consentiti ma senza monetizzazione.

YouTube ha anche spiegato che alcuni dei video rimossi saranno conservati per consentire ai ricercatori ed associazioni di "capire e combattere l'hate speech".

Le novità si aggiungono a quelle di qualche giorno fa che prevedono lo stop alle live per i minorenni.