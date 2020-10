YouTube si rinnova su Android e iOS, dal player ai promemoria per dormire

Sembra proprio essere un periodo di novità in casa YouTube. Infatti, dopo il test relativo alla scelta della qualità video di default, ora arrivano delle nuove funzionalità destinate a tutti gli utenti, da quelli iOS a quelli Android. Nessuna versione preliminare: è arrivato tutto nella build stabile.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e MSPowerUser, l'applicazione ufficiale di YouTube per Android e iOS si è arricchita di alcune nuove gesture. Più precisamente, ora è possibile mettere un video a tutto schermo mediante un semplice swipe dal basso verso l'alto. Uno scorrimento nel verso contrario farà tornare "piccolo" il contenuto.

Un'altra novità importante consiste nell'aggiunta di un pulsante direttamente nel player. Questo tasto consente di abilitare rapidamente la riproduzione automatica dei video. In precedenza, il tasto compariva appena sotto la sezione dei commenti, a fianco della scritta "Prossimi video". Non manca inoltre un pulsante per attivare rapidamente i sottotitoli.

Per il resto, viene migliorato anche l'accesso ai capitoli dei video, dato che è possibile dare un'occhiata a un elenco delle suddivisioni effettuate dall'autore. Ogni capitolo viene associato a un'immagine, quindi è possibile sin da subito farsi un'idea del contenuto. Infine, l'applicazione ufficiale di YouTube potrà suggerire all'utente alcune azioni da svolgere in base al video riprodotto. Ad esempio, potrebbe comparire a schermo l'indicazione di indossare un visore per guardare al meglio un video in VR. Queste novità dovrebbero arrivare per tutti nel corso dei prossimi giorni.

Per maggiori dettagli sulle nuove funzionalità, potete dare un'occhiata al blog ufficiale di YouTube (in inglese), in cui Google ha ricordato anche la recente introduzione dei promemoria per andare a dormire.