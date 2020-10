YouTube ha finalmente risolto un annoso problema dell'app Android

Sono molti gli utenti che sono soliti utilizzare l'applicazione ufficiale di YouTube per Android per dare un'occhiata ai propri contenuti preferiti, magari per svagarsi dopo una dura giornata di lavoro. Per questo motivo, l'esperienza offerta da piattaforme come quella di Google deve essere meno "stressante possibile".

Tuttavia, per parecchio tempo una funzionalità ha arrecato "fastidio" agli utenti Android: la sensibilità della barra di riproduzione dei video. Finora, infatti, bastava un leggero tap per scorrere un contenuto multimediale. Qual è il problema? Il pulsante per mettere a tutto schermo il video è posizionato in basso a destra, molto vicino alla parte finale della barra di riproduzione. Un tocco effettuato in fretta, in modo non del tutto preciso, può dunque impostare il video nella sua parte finale. Sicuramente sarà capitato anche a voi se siete soliti guardare video su YouTube da Android. Si tratta di un'evenienza "fastidiosa", soprattutto se l'utente stava prendendo visione di un video molto lungo.

In ogni caso, stando anche a quanto riportato da Android Police, ora YouTube ha deciso di risolvere questo inconveniente. Infatti, da oggi 20 ottobre 2020 una funzionalità che richiede una pressione prolungata per avanzare nel video è in fase di rollout lato server. Questo significa che non bisogna scaricare alcun aggiornamento: la feature arriverà in automatico a tutti in un non meglio precisato periodo di tempo. Insomma, finalmente la sensibilità della barra di riproduzione è stata "aggiustata". Sembra essere un periodo di novità per YouTube.