YouTube rivela nuovi piani per creator: focus su Shopping, streaming e NFT!

Il primo passo di YouTube verso gli NFT visto nel gennaio di quest’anno fu già parzialmente controverso, ma chiaro segnale dell’interesse della piattaforma per l’utilizzo dei token al fine di sostenere i content creator. Con un nuovo post ufficiale pubblicato oggi, YouTube ha svelato ulteriori dettagli riguardo NFT e altri piani per il futuro.

L’articolo apparso sul blog YouTube nella giornata odierna è piuttosto lungo, ma riassumibile con semplici concetti. Innanzitutto, il Chief Product Officer Neal Mohan ha svelato l’arrivo di nuove feature per varie sezioni e opzioni della piattaforma: ad esempio, gli Shorts otterranno una vasta serie di strumenti tra effetti, opzioni di editing e monetizzazione con l’unione a Google Shopping per acquistare prodotti mostrati in video con pochi click.

Aggiunta ulteriore riguarderà le dirette streaming, nello specifico la possibilità di regalare iscrizioni ad altri utenti come su Twitch e la collaborazione tra più streamer in un’unica live al fine di aumentare la fanbase, gli spettatori e, di conseguenza, le entrate monetarie.

Il vero focus del post riguarda tuttavia gli NFT, dove YouTube punterà molto nel tentativo anche di surclassare TikTok e Instagram, piattaforme dirette rivali. Come spiegato da Mohan, “stiamo assistendo a molte applicazioni interessanti, come gli NFT utilizzati per aiutare a gestire una community dagli interessi comuni, consentire un migliore crowdfunding per i creator e aiutare gli artisti a coniare e vendere il proprio lavoro, guadagnando una quota ulteriore sulle vendite. Pensiamo che YouTube possa aggiungere molto valore unico a ciò che le persone stanno già facendo in questo spazio”.

Al momento YouTube sta esplorando questo settore per approfondirlo a dovere prima di agire in via definitiva. Per questa ragione, oltre al dimostrare un certo interesse verso gli NFT non ci sono altre dichiarazioni: “I creator stanno già interagendo con gli NFT, quindi riteniamo che sia importante comprendere lo spazio e aiutare a guidarlo in una direzione che sia positiva per creator e spettatori. L'abbiamo già fatto con i nostri prodotti di monetizzazione alternativi: abbiamo visto che le persone vendevano articoli; quindi, abbiamo creato un prodotto di merchandising. I creatori stanno già interagendo con gli NFT e vogliamo contribuire a renderlo più facile e migliore”, ha concluso un portavoce di YouTube contattato da TechCrunch.

Nel frattempo, YouTube su smartphone ha ottenuto una nuova interfaccia.