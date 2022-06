YouTube rivoluziona la trasmissione alla TV con una novità incredibile

Mentre Google ha annunciato di voler introdurre le pubblicità negli YouTube Shorts, la popolare piattaforma rossa per l'intrattenimento si prepara a rivoluzionare l'esperienza della trasmissione ad altri dispositivi dallo smartphone.

Infatti, la compagnia ha annunciato che introdurrà a breve nuove funzionalità legate proprio alla comunicazione tra il pannello del salotto e quello nel palmo della mano in modo da mantenere costantemente sincronizzati i due dispositivi.

Le nuove funzionalità consentiranno di utilizzare il proprio smartphone iOS o Android come "companion" di quanto viene trasmesso a schermo, consentendoci di interagire con i commenti, mettere like o iscriversi ai canali di cui stiamo trasmettendo i contenuti. In questo modo, contrariamente a quanto accade oggi, si potrà avere una maggiore profondità di interazione con i nostri creator preferiti anche guardandoli su un pannello più grande.

Finora, infatti, una volta connessi alla TV, l'esperienza veniva interamente demandata al dispositivo e al suo telecomando, tagliando fuori, di fatto, lo smartphone dall'equazione, eccezion fatta per volume e comandi di navigazione.

Ora, invece che un semplice telecomando, lo smartphone diventerà una costola della nostra televisione e potremo finalmente goderci i nostri video confrontandoci con gli altri utenti. La più grande svolta, a questo proposito, potrebbe arrivare proprio lato live streaming, dove interagire tramite TV non era esattamente il massimo.

