YouTube, è rivoluzione con iOS 14: utenti avvistano i video in 4K

Se siete soliti utilizzare l'applicazione ufficiale di YouTube su iPhone e iPad, vi sarete sicuramente accorti che non è possibile selezionare la risoluzione 4K. Tuttavia, tutto fa pensare che iOS 14 stia per risolvere questo "problema".

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e Wccftech, gli utenti che stanno testando la versione Beta di iOS 14, lanciata poco dopo l'evento di presentazione del 22 giugno 2020, hanno visto la comparsa dell'opzione per impostare i video 4K su YouTube. Si tratta di una novità interessante, in quanto finora gli iPhone si fermavano a una risoluzione inferiore.

Più precisamente, gli appassionati hanno scovato la presenza del supporto al codec VP9 proprietario di Google, che consente di riprodurre i video in 2160p o 4K. Proprio qui risiedeva finora l'ostacolo relativo alla riproduzione di contenuti in questa risoluzione su iPhone e iPad: in un problema di compatibilità a livello di codec. Infatti, fino ad oggi i dispositivi della società di Cupertino hanno utilizzato il codec AVC1 (h.264), che però ha un limite: arriva solamente fino a 1080p/60 fps.

Apple è stata "riluttante" per diverso tempo riguardo all'adozione del codec proprietario di Google, ma alla fine sembra proprio che la società di Cupertino abbia "ceduto". Pensate che su Mac bisogna utilizzare un browser diverso da Safari per andare oltre ai 1080p su YouTube. Lo stesso avviene anche con Apple TV.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: il prossimo aggiornamento di tvOS dovrebbe portare con sé proprio la possibilità di visionare video in 4K HDR sulla piattaforma di streaming del colosso di Mountain View. Insomma, tutto fa pensare che Apple si stia un po' "aprendo". D'altronde, il recente passaggio ai chip basati su ARM per i Mac sembra segnare l'inizio di una rivoluzione per l'azienda di Tim Cook.

Dato che siamo in tema Apple, vi consigliamo di consultare il nostro recap legato all'edizione 2020 della WWDC, in cui potete trovare un po' tutte le novità in arrivo.