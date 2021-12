YouTube e Roku, è fatta: insieme per altri altri anni ancora

C'è aria di buone notizie a Mountain View. Dopo aver aggiornato YouTube per Android TV e rinnovato completamente l'esperienza con le playlist su Smart TV, infatti, Google ha finalmente raggiunto un accordo pluriennale con Roku.

Una notizia a lungo attesa da entrambe le parti, dal momento che la scadenza dell'attuale accordo era in dirittura d'arrivo e avrebbe potuto decretare la fine del supporto per la piattaforma al noto servizio di video sharing. In particolare, in Italia questa piattaforma è piuttosto conosciuta in incognito, facendo da scheletro per l'offerta hardware di NOW, il servizio di streaming on demand di SKY.

Entusiasmo, naturalmente, da parte di Roku. Un portavoce dell'azienda ha affermato che "Roku e Google hanno concordato per un'estensione pluriennale del supporto sia per YouTube che per YouTube TV [...] Questo traguardo rappresenta uno sviluppo decisamente positivo, soprattutto per via degli utenti che condividiamo sulle due piattaforme".

Quello tra Roku e Google, negli ultimi mesi, non era stato affatto un rapporto idilliaco. Uno scontro malcelato ma mai realmente sfociato in qualcosa di dannoso per l'utenza, iniziato ad aprile con le dichiarazioni di Google contro Roku su YouTube, risposta alle accuse di "pratiche anticoncorrenziali" mosse dal gigante di San Jose insieme a presunti "risultati di ricerca manipolati".