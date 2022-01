YouTube scarica in automatico i video per voi su Android: come funziona il test

YouTube rappresenta una piattaforma particolarmente utilizzata: d'altronde, il video del brano Baby Shark ha raggiunto ben 10 miliardi di visualizzazioni. In questo contesto, vengono spesso effettuati dei test relativi a nuove funzionalità, che potrebbero tornare utili a un certo tipo di utente.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da 9to5Google e GSMArena, di recente l'azienda di Mountain View ha lanciato una fase di prova di una funzionalità relativa agli smart download. Sono coinvolti gli utenti europei che hanno sottoscritto l'abbonamento a YouTube Premium, ma non tutti.

Se rientrate in questa descrizione, potreste voler aggiornare all'ultima versione l'app di YouTube per Android, aprirla, fare tap sull'icona dell'account presente in alto a destra, selezionare la voce "Impostazioni" e dare un'occhiata alla sezione "Prova le nuove funzionalità". Se il vostro account è idoneo al test (cosa non scontata), qui troverete l'opzione per iniziare a usare gli smart download.

Di cosa si tratta? Semplicemente, YouTube scarica in automatico per voi 20 video a settimana, basati sui vostri gusti. Ovviamente questo avviene quando il dispositivo Android è collegato a una rete Wi-Fi: l'obiettivo è quello di far trovare tutto pronto all'utente quando è in viaggio.

In parole povere, non si deve più pensare a nulla: l'app svolge le varie operazioni in autonomia ed è poi possibile prendere visione di alcuni video in mobilità, senza doversi preoccupare troppo dei consumi in termini di connessione dati e senza nemmeno dover selezionare manualmente i video da scaricare.

In ogni caso, per ora si tratta solamente di un test e non è chiaro se l'intenzione sia quella di espandere la funzionalità a tutti: staremo a vedere.