YouTube scende in campo per incoraggiare gli italiani a vaccinarsi contro il Covid-19

YouTube ha annunciato il lancio di una nuova iniziativa di comunicazione a sostegno della campagna della Presidenza del Consiglio per promuovere la diffusione della vaccinazione contro il Covid-19 tra gli italiani.

Questo impegno si sostanzia attraverso un video informativo condito dal claim "Let's Get The Facts" con contenuti approvati dal Ministero della Salute in cui viene ricordato alla popolazione (soprattutto i più giovani) l'importanza di consultare informazioni autorevoli sui vaccini.

A questo filmato si aggiunge anche una playlist "Vaccino contro il Covid-19" che incoraggia ad informarsi e vaccinarsi.

La strategia si basa su alcuni dati rilasciati a maggio 2021 da DOXA, secondo cui il tasso di esitazione al vaccino colpisce ancora l'11% della popolazione, sebbene la percentuale di favorevoli sia passata dal 57 al 72%. Il 67% della popolazione italiana con età superiore ai 18 anni utilizza YouTube ogni mese, e per questa ragione ha deciso di veicolare il messaggio secondo cui la lotta contro il Covid-19 non è ancora finita ed il vaccino rappresenta un passo fondamentale verso il ritorno alla normalità.

YouTube ha spiegato che la campagna "Get The Facts" sarà seguita anche da una seconda wave che sarà orientata ad incoraggiare la popolazione a vaccinarsi. Lo slogan scelto è "Let's get the shorts", ovvero vacciniamoci.