YouTube fa sul serio: riproduzione video interrotta se si usano ad blocker

A quanto pare, quello che sembrava essere un progetto pilota è destinato ad estendersi. YouTube bloccherà la riproduzione video se si usano gli ad blocker, ma da Reddit arrivano nuove informazioni perchè la piattaforma di condivisione video starebbe testando il sistema con più utenti.

Su Reddit infatti un iscritto a YouTube ha pubblicato lo screenshot che trovate in calce, che ci permette di ottenere maggiori informazioni su questo sistema che, a quanto pare, applicherà la politica dei così detti 3 shot. Ciò vuol dire che quando si utilizzerà un adblocker, un popup interromperà la visualizzazione e chiederà di disattivare il plugin. In caso contrario, sarà impossibile guardare più di tre video.

La notizia è stata confermata anche a The Verge dallo stesso YouTube, il quale ha affermato che sono in corso dei test con un gruppo limitato di utenti: nel popup visualizzato si dà comunque anche la possibilità di abbonarsi a YouTube Premium per accedere allo streaming di video senza alcuna interruzione.

YouTube a quanto pare starebbe anche notificando agli utenti interessati dal test che potrebbero perdere l’accesso ai video presenti sulla piattaforma se dovessero continuare ad utilizzare gli adblocker.

Non è chiaro quante persone siano interessate dal test al momento, però, e come sempre vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli.