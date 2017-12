YouTube: il servizio di streaming musicale in arrivo a Marzo 2018

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Bloomberg,sarebbe ormai prossima al lancio del proprio servizio di streaming musicale, che dovrebbe arrivare sul mercato già nel corso del prossimo anno.

Il servizio a pagamento, di cui abbiamo a lungo sentito parlare nel corso delle ultime settimane e di cui si vocifera ormai da tempo, dovrebbe essere disponibile a partire da Marzo 2018, sotto il nome di Remix, che oltre allo streaming delle tracce audio dovrebbe anche permettere di visualizzare videoclip delle varie canzoni.

Al momento, YouTube sarebbe in trattative con le principali etichette discografiche del mondo, tra cui Sony Music Entertainment, Universal Music Group e Warner Music Group. Il secondo, sempre secondo quanto affermato dall'agenzia di stampa internazionale, avrebbe già trovato un accordo per portare il proprio catalogo all'interno della piattaforma. YouTube, attraverso i propri rappresentanti, però, starebbe anche parlando con i collegi di Merlin, un consorzio che gestisce diverse etichette indipendenti.

Sul prezzo, però, ancora non sono disponibili indicazioni, tanto meno sulle sorti di Google Play Music. Sarà però estremamente interessante registrare che impatto avrà sul mercato dei servizi di streaming questa nuova creatura, che andrà a mettersi in diretta concorrenza con giganti come Spotify ed Apple Music, che ormai detengono la supremazia del settore.