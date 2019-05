Youtube sfonda ogni record: 2 miliardi di utenti mensili

Youtube festeggia, sono usciti i nuovi risultati della piattaforma che ha superato una serie di importanti obiettivi. Tra questi la soglia dei due miliardi di visitatori al mese.

Lo scorso febbraio il CEO di Google Sundar Pichai aveva annunciato trionfalmente che Youtube ormai aveva quasi due miliardi di visitatori al mese, ora possiamo tranquillamente togliere il quasi, perché a distanza di due mesi anche questa barriera è stata superata.

Se a febbraio gli utenti mensili medi erano 1.8 miliardi, ora sono 2 miliardi. Ma i numeri impressionanti della piattaforma non finiscono qua: gli utenti complessivamente guardano 250 milioni di ore di video ogni singolo giorno. Nel 2018 erano "solo" 180.

Nel frattempo si discute sul futuro della piattaforma, dal punto di vista dei content creator, ma anche da quello degli utenti più affezionati e meno casual. Un futuro incerto per diversi motivi, in Europa ad esempio incide il problema della nuova riforma del Copyright — ma le conseguenze sono dubbie, e se ci saranno le vedremo tra anni. Così si parla della possibilità che Youtube diventi una sorta di Netflix, con contenuti patinati e di buona qualità, e la morte del motto broadcast yourself. Lo aveva sostenuto l'eurodeputato Brando Benifei, uno dei pochi piddini che si era schierato contro la direttiva. È ovviamente solo un'ipotesi, che al momento pare pure molto trascurabile.