YouTube si dà allo shopping: nuove feature in collaborazione con Shopify

Giusto dopo il rilascio dei capitoli video riproducibili in loop, YouTube annuncia oggi il lancio di nuove funzionalità di acquisto in collaborazione con Shopify, al fine di consentire a content creator e brand di presentare e vendere i propri prodotti sui propri canali semplicemente collegando il negozio personalizzato.

La partnership avrà inizio in queste ore tra Stati Uniti, India e Brasile, per poi allagarsi nel resto del mondo, e prevede l’inclusione di una pagina per lo shopping all’interno della scheda Esplora: in essa sarà possibile visualizzare ed acquistare beni pertinenti a seconda dei canali a cui si è iscritti o dei quali non si può fare a meno. Entro fine 2022, dunque, YouTube dovrebbe implementare questa funzionalità in molti altri paesi.

Al contempo, i gestori della piattaforma di streaming hanno annunciato che tutti i creator idonei potranno accedere alla possibilità di taggare i prodotti in vendita durante una diretta streaming direttamente tramite la Cabina di regia. Ultimo dettaglio non meno importante riguarda l’inclusione di nuovi strumenti nella scheda "Shopping" di YouTube Studio: i content creator, così, potranno gestire con estrema facilità i tag e la visualizzazione dei prodotti in vendita sul loro canale.

Come abbiamo anticipato, tutto ciò sarà disponibile inizialmente in India e oltreoceano per una fase di test preliminare; dopodiché, arriverà “entro fine 2022” nel resto del mondo.

Altra novità presentata recentemente riguarda il Picture-in-Picture su YouTube per utenti iOS.