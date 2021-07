YouTube Shorts lanciati in Italia: come funziona il nuovo rivale di TikTok

La piattaforma YouTube Shorts pensata da Google per contrastare il successo di TikTok è stata lanciata in India lo scorso settembre, ma solo nelle ultime ore è finalmente approdata anche in Italia, come ha confermato la divisione italiana della società statunitense tramite il suo blog ufficiale.

Riportando direttamente il finale del post pubblicato dal team YouTube in Italia, “la versione beta di YouTube Shorts sarà disponibile per tutti in Italia a partire dal 14 luglio. Sappiamo che ci vorrà del tempo perché funzioni al meglio, ma non vediamo l'ora che lo proviate. Contiamo sul vostro aiuto per costruire insieme un'esperienza di video in formato breve di prim'ordine proprio qui, su YouTube”. In realtà, però, chi è iscritto alla beta dell’applicazione per smartphone potrebbe avere già accesso alla medesima feature da qualche giorno.

Comunque sia, il loro funzionamento è piuttosto semplice: i Content Creator interessati potranno filmare i loro video dalla durata massima di 15 secondi come preferiscono, modificandoli con testi in punti specifici della clip, campionamento di audio da altri Shorts, sottotitoli automatici, inserendo clip video salvate nel proprio smartphone o usando filtri grafici presenti di default su Shorts. Insomma, una serie di funzionalità che già conosciamo bene proprio grazie a TikTok e a Instagram Reels e un funzionamento simile proprio a queste ultime piattaforme.

YouTube però vuole puntare forte sugli Shorts, tanto che è stato annunciato il “Fondo di YouTube Shorts” che, come spiegato nello stesso post, si tratta di “un fondo da 100 milioni di dollari che sarà distribuito nel corso del biennio 2021-2022”; al momento non è noto se coprirà anche la piattaforma in Italia, ma è piuttosto probabile.

Ma Google è anche al lavoro sul primo YouTube Theatre, un’area concerti da 6000 posti in California che servirà per intrattenere live gli amanti di spettacoli dal vivo, stand-up comedy e altri eventi simili.